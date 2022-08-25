Emine Erdoğan’dan ata tohumlu kışlık domates

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Emine Erdoğan, Ayaş’ın Akkaya Mahallesi’ndeki domates tarlasında, yerli ata tohumlarını yıllar sonra toprakla buluşturan kadın çiftçilerle bir araya geldi. Tarlaya girerek yerli üretimle ve ata tohumlarından elde edilen domatesleri tek tek toplayan Erdoğan, burada çiftçi kadınlarla sohbet etti. 7 yaşındaki Zeynep Varol’u da seven Erdoğan, domatesin yanı sıra patlıcan, kabak, taze soğan gibi tarladaki diğer yerli ürünlerden topladı.

Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Zehra Varol ve Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Emine Erdoğan’a, domateslerin kimyasal gübre ya da ilaç kullanılmadan üretildiği, tarım zararlılarıyla da ısırgan otundan elde edilen doğal ilaçlamayla mücadele edildiği bilgisi verildi.

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ATA TOHUMLU DOMATES

Ayrıca ‘ata tohumu’ndan üretilenlerin diğer domateslere göre raf ömrü kısa olduğu için kooperatif tarafından salça, sos, domates suyu, turşu ve sporcu içeceği gibi ürünler yapılarak değerlendirilmesi için girişimlerde bulunulduğu aktarıldı.

HEDEF YAYGINLAŞTIRMAK

Himayesinde yürütülen ‘Ata Tohumu’ projesinin devam ettiğini söyleyen Erdoğan da “Üretici istediği zaman gidip bu ata tohumlarından alıp ekebiliyor. Bu da uzun zamandır yapmak istediğimiz bir şeydi, çok şükür. Şimdi hedefimiz bunu yaygınlaştırmak, tohumları üretici ve tüketiciyle buluşturmak” dedi.

KIŞLIK MENEMEN YAPTI

Erdoğan, çiftçi kadınların kışlık menemen yapımına eşlik etti. Menemenleri kavanozlara doldurdu.

HER HAFTA SONU MENEMEN PİŞER

EMİNE Erdoğan, “Menemen soğanlı mı soğansız mı yapılır” tartışmasını hatırlatan gazetecilere, “Bazen soğanlı bazen de soğansız” yanıtını verdi. Ayaş domatesinin özelliği ve menemenin yapılışına ilişkin bilgi alan Erdoğan, yemeklerde domates, kuru domates ya da güneşte kurutularak yapılan salçayı kullandığını anlattı. Her hafta sonu evde menemen pişirdiklerini anlatan Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da menemeni sevdiğini söyledi. Kadınların, “Verim az oluyor” diye artık sebzelerden tohumluk saklanmadığını anlatması üzerine de Emine Erdoğan, “Yanlış bilgi maalesef. Bazı şeylerin geriye dönüşü imkânsız. Keşke bir mucize olsa” dedi.