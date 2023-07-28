×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan 'Aşure Günü' paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Aşure Günü#Kerbela Şehitleri
Emine Erdoğandan Aşure Günü paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 11:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Aşure Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, "Aşure aşının şifası, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin. Hz. Hüseyin’i ve tüm Kerbelâ şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:,

"Ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek Muharrem ayını tebrik ediyorum.

Aşure aşının şifası, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin. Hz. Hüseyin’i ve tüm Kerbelâ şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Aşure Günü bereketli olsun."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Aşure Günü#Kerbela Şehitleri

BAKMADAN GEÇME!