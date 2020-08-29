MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEmine Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı
GeriGündem Emine Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 29.08.2020 - 11:44 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emine Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aşure günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Aşure'ye vazgeçilmez tadı katan, reçetesinde gizli sevgi, birlik ve hoşgörü malzemesidir. Aşure Günü'nün taşıdığı güzide anlamlarla, tüm İslam alemine ve insanlık ailesine barış ve huzur getirmesini diliyorum. Allah tuttuğumuz Muharrem oruçlarını kabul buyursun. Kerbela'nın kalplerimizde hiç dinmeyecek acısı, sevgi ve kardeşlikle birbirimize tutunmanın önemini bizlere bir kez daha hatırlatsın." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğandan Aşure Günü paylaşımı

Erdoğan, yaptığı paylaşımda pekmezli aşure tarifi de vererek, şunları kaydetti:

"Tarifini paylaştığım aşure, herkesin çok iyi bildiği, yüzyıllardır mutfaklarımızda pişirilen geleneksel bir reçete. Aşure paylaşmaktır, komşularımıza ulaştırmayı unutmayalım.

Emine Erdoğandan Aşure Günü paylaşımı

Yurdumuzun dört bir yanından sofralarımıza ulaşan yerel ürünlerle hazırladığım aşurede şeker kullanmadık. Onun yerine kuru meyveler ve biraz da üzüm pekmeziyle tatlandırdık. Bu lezzetli, sağlıklı tarifin, sofralarınıza neşe getirmesini diliyorum."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle