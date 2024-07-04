×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan Astana'da anlamlı ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Astana#Kazakistan
Emine Erdoğandan Astanada anlamlı ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 13:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Astana’da Zor Yaşam Koşullarındaki Çocukları Destek Merkezi’ni ziyaret etti.

Haberin Devamı

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

Şanghay İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğumuz Astana’da Zor Yaşam Koşullarındaki Çocukları Destek Merkezi’ni ziyaret ettim.

Dost ve kardeş ülke Kazakistan’da toplumun emaneti çocuklarımızla çok güzel anlar yaşadık.

Önceki yıllarda da ziyaret ettiğim merkezin, TİKA’nın da desteğiyle geliştiğini görmekten memnuniyet duydum.

Çocuklara huzurlu ve mutlu bir ortamda yeteneklerini ilerletme imkânı sağlayan merkezin kurulmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Astana#Kazakistan

BAKMADAN GEÇME!