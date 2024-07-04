Emine Erdoğan'dan Astana'da anlamlı ziyaret

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Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
Şanghay İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğumuz Astana’da Zor Yaşam Koşullarındaki Çocukları Destek Merkezi’ni ziyaret ettim.
Dost ve kardeş ülke Kazakistan’da toplumun emaneti çocuklarımızla çok güzel anlar yaşadık.
Önceki yıllarda da ziyaret ettiğim merkezin, TİKA’nın da desteğiyle geliştiğini görmekten memnuniyet duydum.
Çocuklara huzurlu ve mutlu bir ortamda yeteneklerini ilerletme imkânı sağlayan merkezin kurulmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.
Emine Erdoğan, Astana'da Zor Yaşam Koşullarındaki Çocuklara Destek Merkezi'ni ziyaret etti https://t.co/e8rBUKxXev pic.twitter.com/knH93phdpf— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) July 4, 2024