Emine Erdoğan'dan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabı paylaşımı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapta emeği geçen tüm akademisyen, yazar ve şeflere şükranlarını sunduğunu belirtti.

Kitabın aşçılık mesleğine büyük ilgi gösteren genç şefler için de eşsiz bir kılavuz olacağına inandığını kaydeden Erdoğan, "Ülkemizin lezzet dolu güzergahlarının her biri, gastronomi merkezi olmaya adaydır. Umarım bu kitap, tüm şehirlerimizde gastronomi rehberlerinin hazırlanmasına vesile olur." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapta emeği geçen tüm akademisyen, yazar ve şeflerimize şükranlarımı sunuyorum. Aşçılık mesleğine büyük ilgi gösteren genç şeflerimiz için de eşsiz bir kılavuz olacağına inanıyorum. @TCKulturTurizm @TGAjansi pic.twitter.com/ZATUVyN3KI — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 4, 2021

"GASTRODİPLOMASİ ALANINDA YENİ REKORLAR KIRABİLİRİZ"

Emine Erdoğan, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının İstanbul Cam ve Billur Müzesi'ndeki dün yapılan tanıtım programında, "İlk kez, bir 'Türk Mutfağı Haftası' ilan edilmesini de son derece önemli buluyorum. İnşallah bu gelişme, coğrafyamızın lezzetlerle dolu güzergahlarında, muhteşem yolculukların vesilesi olacak, Türk mutfağından en kısa zamanda, büyük ve uluslararası markalar doğmasına katkı sağlayacak. Hülasa işimiz yeni başlıyor. İnanıyorum ki Türk mutfağı, sağlıklı, geleneksel ve atıksız yönleriyle dünya mutfaklarında öncü bir yer edinecek. Bu güce inanır, el birliği yaparsak, gastrodiplomasi alanında yeni rekorlar kırabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

KİTAP HAKKINDA

Emine Erdoğan'ın öncülüğü ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TGA iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle ünlü şef, akademisyen ve uzmanların katkılarıyla hazırlanan kitap, Türk mutfağının zenginliğini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor. Türk mutfağının sağlıklı saklama ve pişirme teknikleri ile atıksız, ekolojik ve sürdürülebilir özelliklerine dikkatin çekildiği kitapla asırlık geleneksel tariflerin aslına uygun reçeteleri kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

5 DANIŞMAN VE 14 ÜNLÜ ŞEFİN KATKILARIYLA

Asırlık tarifleri aslına uygun reçetelerle kayıt altına alan kitabın hazırlanmasına akademisyen, uzman ve ünlü şefler destek verdi. Kitap, Prof. Dr. Mehmet Öz, Prof. Dr. Arif Bilgin, Prof. Dr. Günay Kut, Doç. Dr. Özge Samancı ve Dr. Gönül Paksoy danışmanlığında, Ebru Erke'nin koordinatörlüğünde hazırlandı. Kitaba ünlü şefler Ali Ronay, Arda Türkmen, Aydın Demir, Cüneyt Asan, Eyüp Kemal Sevinç, Fatih Tutak, Ömür Akkor, Savaş Aydemir, Sezai Erdoğan, Sinem Özler, Şemsa Denizsel, Şerife Aksoy, Yılmaz Öztürk, Zeki Açıkgöz özel tariflerle katkı verdi. Kitapta atıksız, fermente, yöresel, yerel, glütensiz gibi sağlıklı ve alternatif beslenmeye yönelik 218 tarif yer alıyor.

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