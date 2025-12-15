×
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"na ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#TOGEM-DER#Sosyal Dayanışma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 11:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" açılışına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "TOGEM-DER Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı ile paylaşılan her iyiliğin kök salmasını diliyorum. Merhametin çoğaldığı yarınlar temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan, açılış programına ilişkin videoya da yer verdi.

