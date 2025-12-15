Güncelleme Tarihi:
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "TOGEM-DER Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı ile paylaşılan her iyiliğin kök salmasını diliyorum. Merhametin çoğaldığı yarınlar temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımında Erdoğan, açılış programına ilişkin videoya da yer verdi.
TOGEM-DER Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı ile paylaşılan her iyiliğin kök salmasını diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 15, 2025
Merhametin çoğaldığı yarınlar temenni ediyorum. pic.twitter.com/d1iPhGdX1E