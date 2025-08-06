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Emine Erdoğan'dan “Arkeolojinin Altın Çağı” sergisi paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#“Arkeolojinin Altın Çağı”#Sergi
Emine Erdoğandan “Arkeolojinin Altın Çağı” sergisi paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 17:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu kapsamında “Arkeolojinin Altın Çağı” sergisini ziyaret ettik. Kültürel kimliğimizin ve sahiplenme bilincimizin simgesi olan bu özel sergide ve “Geleceğe Miras Türkiye Arkeolojisinin Altın Çağı” isimli prestij kitapta emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

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Emine Erdoğan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde düzenlenen Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu kapsamında “Arkeolojinin Altın Çağı” sergisini ziyaret ettik.

Geleceğe Miras Projesi doğrultusunda yürütülen titiz çalışmalarla ortaya çıkarılan ve ülkemize yeniden kazandırılan eserlerin, ait oldukları topraklarda sergilenmesine tanıklık etmek büyük bir gurur vesilesi.

Emine Erdoğandan “Arkeolojinin Altın Çağı” sergisi paylaşımı

Yaklaşık iki bin yıllık Marcus Aurelius heykelinin ise 65 yıl sonra ülkemize getirilmesi tarihi bir adımdır.

Kültürel kimliğimizin ve sahiplenme bilincimizin simgesi olan bu özel sergide ve “Geleceğe Miras Türkiye Arkeolojisinin Altın Çağı” isimli prestij kitapta emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.

 

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#Emine Erdoğan#“Arkeolojinin Altın Çağı”#Sergi

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