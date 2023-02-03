Emine Erdoğan'dan apiterapi mesajı: Doğanın şifalı elidir

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Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Anadolu tıbbının bir parçası olan apiterapi, doğanın şifalı elidir. Günümüze taşınan bu doğal tedavi yönteminin daha da yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle Dr. Beck Apiterapi Ödülü için Dünya Apiterapi Federasyonu'na teşekkür ediyorum.

Bilimin süzgecinden geçen, içerisinde kadim ögeler barındıran GETAT yöntemleri, modern tıbbın bir tamamlayıcısıdır. Ülkemizin bu alanda sahip olduğu engin mirasın küreselleşme yolculuğunun uluslararası çalışmalarla hız kazanmasını temenni ediyorum.