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Emine Erdoğan'dan apiterapi mesajı: Doğanın şifalı elidir

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#Emine Erdoğan#Apiterapi#Dünya Apiterapi Federasyonu
Emine Erdoğandan apiterapi mesajı: Doğanın şifalı elidir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 17:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan," Anadolu tıbbının bir parçası olan apiterapi, doğanın şifalı elidir. Dr. Beck Apiterapi Ödülü için Dünya Apiterapi Federasyonu'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Anadolu tıbbının bir parçası olan apiterapi, doğanın şifalı elidir. Günümüze taşınan bu doğal tedavi yönteminin daha da yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle Dr. Beck Apiterapi Ödülü için Dünya Apiterapi Federasyonu'na teşekkür ediyorum.

Bilimin süzgecinden geçen, içerisinde kadim ögeler barındıran GETAT yöntemleri, modern tıbbın bir tamamlayıcısıdır. Ülkemizin bu alanda sahip olduğu engin mirasın küreselleşme yolculuğunun uluslararası çalışmalarla hız kazanmasını temenni ediyorum.

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#Emine Erdoğan#Apiterapi#Dünya Apiterapi Federasyonu

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