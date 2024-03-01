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Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı

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#Emine Erdoğan#Antalya Diplomasi Forumu#Antalya
Emine Erdoğandan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 17:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Antalya Diplomasi Forumu paylaşımında bulundu.

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Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nda dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları ile kıymetli eşlerini ve tüm uluslararası misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyduk.

Emine Erdoğandan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı

Farklı dilleri, kültürleri ve bakış açılarını bir araya getiren forum, barış ve diyalog için kritik bir platform oluşturuyor.

Çatışmaların gölgesinde, diplomasi ışığının daha güçlü parlamasını temenni ediyor, insanlığın savaşlardan daha fazla yara almamasını diliyorum.

Emine Erdoğandan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı

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#Emine Erdoğan#Antalya Diplomasi Forumu#Antalya

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