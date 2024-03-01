Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı

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Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nda dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları ile kıymetli eşlerini ve tüm uluslararası misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyduk.

Farklı dilleri, kültürleri ve bakış açılarını bir araya getiren forum, barış ve diyalog için kritik bir platform oluşturuyor.

Çatışmaların gölgesinde, diplomasi ışığının daha güçlü parlamasını temenni ediyor, insanlığın savaşlardan daha fazla yara almamasını diliyorum.