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Emine Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı: Filistinli annelerin feryadını bir an olsun unutmadık

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#Emine Erdoğan#Anneler Günü#Paylaşım
Emine Erdoğandan Anneler Günü paylaşımı: Filistinli annelerin feryadını bir an olsun unutmadık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 09:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Anneler Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Emine Erdoğan, "Anneler Günü münasebetiyle kahraman annelerimizi Milletin Evinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum. Hikâyeleriyle annelik ruhunun ne kadar güçlü ve sınırsız olduğuna bir kez daha şahit olduk. Zulüm ve esaret altında, çocukları için direnen, cesaret timsali Filistinli annelerin feryadını ise bir an olsun unutmadık" mesajını paylaştı.

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İşte Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Annelerin kalbinin evrensel bir ritmi vardır. Tüm acılar, sevinçler ve felaketler karşısında aynı duyguları paylaşırlar. Onların nezdinde gözyaşının, kahkahanın, doğumun ya da ölümün tercümana ihtiyacı yoktur. Anneler Günü münasebetiyle kahraman annelerimizi Milletin Evinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum. Hikâyeleriyle annelik ruhunun ne kadar güçlü ve sınırsız olduğuna bir kez daha şahit olduk. Zulüm ve esaret altında, çocukları için direnen, cesaret timsali Filistinli annelerin feryadını ise bir an olsun unutmadık. Savaşın acı yüzünü derinden hisseden tüm anneleri hürmetle anıyor, anne sevgisinin bütün kötülüklere üstün geldiği bir gelecek diliyorum.

Emine Erdoğandan Anneler Günü paylaşımı: Filistinli annelerin feryadını bir an olsun unutmadık

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#Emine Erdoğan#Anneler Günü#Paylaşım

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