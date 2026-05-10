×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Anneler Günü#Anne
Emine Erdoğandan Anneler Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 10:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı.

Haberin Devamı

Anneler Günü'nü kutlayan Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kimi evladını kalbinde taşıyor, kimi yavrusunun en büyük dayanağı, kimi yaşadığı zorluklara rağmen metanetiyle umut oluyor…

Anneler, bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışıktır. Onlar varsa, karanlık yoktur.

Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, evlat hasreti çeken Diyarbakır Anneleri’ni hürmetle anıyorum.

Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor, her birine sabır ve güç diliyorum.

Zulme ve esarete karşı, her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum!

Sevgisiyle bir çocuğun geleceğini mümkün kılan mucize koruyucu annelerimize ise en içten şükranlarımı sunuyorum.

Bütün annelerin Anneler Günü’nü tebrik ediyor, ebediyete irtihal eden büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum.

Haberin Devamı

Emine Erdoğandan Anneler Günü mesajı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Anneler Günü#Anne

BAKMADAN GEÇME!