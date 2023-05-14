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Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

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#Emine Erdoğan#Anneler Günü#14 Mayıs
Emine Erdoğandan Anneler Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 10:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısı ile sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, 'Anne, gönüllere ışık tutan bir fenerdir. Her çocuğun anne sevgisine doyduğu bir dünya umuduyla, Anneler Günü kutlu olsun.' dedi.

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Emine Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

Anne, gönüllere ışık tutan bir fenerdir. Duasıyla koruyan, vicdanıyla aydınlatan, şefkati dünyaya yetendir.

Annemi rahmetle anarak, şehit annelerimizi ve onların şahsında evlat özlemi çeken tüm anneleri hürmetle yâd ediyorum.

‘Anne’ deyince yüreğine ateş düşen bütün evlatlara sabır diliyorum.

Diyarbakır Anneleri'nin çocuklarından ayrı geçirdikleri son Anneler Günü olmasını temenni ediyor, Koruyucu Aile olmayı tercih ederek bir çocuğun elinden tutan yeryüzü meleklerine en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Her çocuğun anne sevgisine doyduğu bir dünya umuduyla, Anneler Günü kutlu olsun.

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Emine Erdoğandan Anneler Günü mesajı

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#Emine Erdoğan#Anneler Günü#14 Mayıs

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