Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Haberin Devamı

Emine Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

Anne, gönüllere ışık tutan bir fenerdir. Duasıyla koruyan, vicdanıyla aydınlatan, şefkati dünyaya yetendir.

Annemi rahmetle anarak, şehit annelerimizi ve onların şahsında evlat özlemi çeken tüm anneleri hürmetle yâd ediyorum.

‘Anne’ deyince yüreğine ateş düşen bütün evlatlara sabır diliyorum.

Diyarbakır Anneleri'nin çocuklarından ayrı geçirdikleri son Anneler Günü olmasını temenni ediyor, Koruyucu Aile olmayı tercih ederek bir çocuğun elinden tutan yeryüzü meleklerine en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Her çocuğun anne sevgisine doyduğu bir dünya umuduyla, Anneler Günü kutlu olsun.