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AA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 12:22, Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

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Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, mesajında "En başta şehit annelerimiz olmak üzere, içinden geçtiğimiz bu salgın günlerinde kendi yavrularından ayrı kalmak pahasına hastanelerde ön safta mücadele eden tüm kadın sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Anne, bir yüreğin sınırsızlığını anlatan en uzun cümledir. Annelik, Allah'ın kadınlara bahşettiği en güzel makam, son cennete varan bir sevgi yoludur. Koşulsuz sevgiyi, sabrı, merhameti, koruyup kollamayı en derin anlamlarına o taşır.
En başta şehit annelerimiz olmak üzere, içinden geçtiğimiz bu salgın günlerinde kendi yavrularından ayrı kalmak pahasına hastanelerde ön safta mücadele eden tüm kadın sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah, annelerimizi başımızdan, dualarını ülkemizden eksik etmesin. Onlar, hayatta tutunacak en sağlam dalımızdır."

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