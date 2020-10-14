Emine Erdoğan'dan anlamlı çağrı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Twitter hesabından "Uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için eğitim gönüllülerini Kızılay’ın ‘her ev bir okul olsun’ kampanyasına destek olmaya davet ediyorum." mesajını paylaştı.
Emine Erdoğan Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
"Uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için eğitim gönüllülerini Kızılay’ın ‘her ev bir okul olsun’ kampanyasına destek olmaya davet ediyorum. #SensizOlmaz"
Uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için eğitim gönüllülerini Kızılay’ın ‘her ev bir okul olsun’ kampanyasına destek olmaya davet ediyorum. #SensizOlmaz https://t.co/xZo5pVFoUr— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 14, 2020
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