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Emine Erdoğan'dan Ankara'daki Filistinli çocuklara ziyaret

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#Emine Erdoğan#Ankara#Filistinli Çocuklar
Emine Erdoğandan Ankaradaki Filistinli çocuklara ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 18:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Filistinli çocukları ziyaret etti ve çocukların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Filistinli çocuklarımızın güvende ve iyi olduklarını görmek, bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Sağlık durumları hakkında doktorlarımızdan bilgi aldım. Bundan sonraki sürecin ben de takipçisi olacağım. Rabbim’den her bir yavrumuza acil şifa diliyorum. Bütün kalbimle, abluka altındaki Gazze’de yaşam mücadelesi veren Filistinli masum tüm çocuklar için derhal kalıcı ateşkes ilan edilmesini ve insani yardımların sağlanmasını talep ediyorum.

 

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#Emine Erdoğan#Ankara#Filistinli Çocuklar

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