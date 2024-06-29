Emine Erdoğan'dan 'Anadoludakiler' projesi paylaşımı

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Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla hayata geçirilen proje, dün Atatürk Kültür Merkezi'nde tanıtıldı.

Projeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Gelecek köklerimizin ışığında yeşerecek. 'Anadoludakiler' projesi, kadim topraklarımızın kalbinde atmaya devam eden bir medeniyet türküsü. Bizi biz yapan bereketi, birikim ve beceriyi geleceğe taşımak için yola çıkan tüm gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.