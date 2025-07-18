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Emine Erdoğan'dan Anadolu Selçukluları Sergisi'ne ilişkin paylaşım

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#Emine Erdoğan#Anadolu Selçuklu Sergisi#Sergi
Emine Erdoğandan Anadolu Selçukluları Sergisine ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 10:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Selçukluları Sergisi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, sosyal ve kültürel mirasına tanıklık etmek isteyen herkesi bu anlamlı sergiyi görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan, Anadolu Selçukluları Sergisi'ne ilişkin görüntülere de yer verdi.

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#Emine Erdoğan#Anadolu Selçuklu Sergisi#Sergi

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