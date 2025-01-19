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Emine Erdoğan’dan ‘altın çağ’ paylaşımı

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#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emine Erdoğan’dan ‘altın çağ’ paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 07:00

Devlet himayesindeki çocukların  sahneledikleri “Altın Çağ” adlı tiyatro oyunu ve düzenledikleri sergiyle ilgili paylaşım yapan Emine Erdoğan,“Çocuklarımız için atılmış her adım, en değerli yatırım” dedi. 

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından yürütülen “Hayata Köprü Sanat Projesi” kapsamında, devlet himayesindeki çocuklar tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Altın Çağ” adlı tiyatro oyunu ve çocukların eserlerinden oluşan sergiye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında, programla ilgili görüntülerden oluşan bir videoya da yer veren Erdoğan, “Çocuklarımız için atılmış her adım, ülkemizin yarınına yapılmış en değerli yatırımdır. Zira geleceğimiz, bilhassa devlet himayesindeki çocuklarımıza verdiğimiz değerle, sunduğumuz fırsatlarla, onların yüreklerinde yeşeren umutla şekillenecek” değerlendirmesinde bulundu. 

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#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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