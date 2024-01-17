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Emine Erdoğan'dan 'Alper Gezeravcı' paylaşımı: Hepimiz için büyük bir gurur ve mutluluk

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#Emine Erdoğan#Uzay#Alper Gezeravcı
Emine Erdoğandan Alper Gezeravcı paylaşımı: Hepimiz için büyük bir gurur ve mutluluk
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 17:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milli Uzay Programı kapsamında, Türkiye’nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı’yı gönülden tebrik ediyor, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda icra edeceği çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli Uzay Programı kapsamında, Türkiye’nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı’yı gönülden tebrik ediyor, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda icra edeceği çalışmalarında başarılar diliyorum. 

"HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR GURUR VE MUTLULUK"

Al bayrağımızı ufkun ötesinde dalgalandıracak olmak, hayali kurulan bir hedefe daha ulaşmak; hepimiz için büyük bir gurur ve mutluluk.

Bu tarihi yolculuğun Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında nice ilklere vesile olacağına inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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#Emine Erdoğan#Uzay#Alper Gezeravcı

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