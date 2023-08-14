Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü mesajı

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Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:



Milletinin emanetini 22 yıldır hakkıyla taşıyarak günümüze ulaştıran AK Parti, #TürkiyeYüzyılı kararlılığı ile yoluna devam ediyor.

Sadece hayali kurulan güçlü, büyük ve vizyoner Türkiye’yi, hayallerin de ötesine taşıyan AK Parti’nin yeni yaşı kutlu olsun.

Hiç eksilmeyen çalışma ve başarma azmimizle, ülkemizin yarınlarını inşa etme gayesiyle nice yıllara… #AkParti22Yaşında



