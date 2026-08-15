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Emine Erdoğan'dan "AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü" programına ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#AK Parti#Kuruluş Yıl Dönümü
Emine Erdoğandan AK Partinin 25. Kuruluş Yıl Dönümü programına ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 11:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "AK Parti'nin çeyrek asırlık dava ve hizmet anlayışının, milletimizin gönlünde daha nice yıllar karşılık bulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan, dün Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü" programına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Programdan görüntülere de yer verilen paylaşımda Emine Erdoğan, "AK Parti'nin çeyrek asırlık dava ve hizmet anlayışının, milletimizin gönlünde daha nice yıllar karşılık bulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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#Emine Erdoğan#AK Parti#Kuruluş Yıl Dönümü

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