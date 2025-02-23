Emine Erdoğan'dan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşım

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, kongreye ilişkin paylaşımda bulundu.

Kongreden fotoğraflara da yer verdiği paylaşımında, "#AdındaAK" etiketini kullanan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir köşesinden gelen gönüldaşlarımızla AK Partimizin 8. Olağan Büyük Kongresi'ni coşkuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdik. Bu kutlu yürüyüşte bir kez daha gördük ki AK Parti sadece bir siyasi hareket değil, aynı zamanda milletimizin geleceğe uzanan güçlü iradesidir. Kongremizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın güçlü Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyor, Partimizin tüm kademelerinde hem bayrağı devreden hem de bayrağı devralan arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Nice güçlü yarınlara."