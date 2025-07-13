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Emine Erdoğan'dan AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım

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#Emine Erdoğan#AK Parti#MKYK
Emine Erdoğandan AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 15:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında, AK Parti 3 kademe kadın MYK, MKYK üyelerimiz ve kadın milletvekillerimizle 'Hayatı Zarafetle Yaşamak' programında bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında, AK Parti 3 kademe kadın MYK, MKYK üyelerimiz ve kadın milletvekillerimizle 'Hayatı Zarafetle Yaşamak' programında bir araya geldik. Kıymetli hocamız Prof. Dr. Sadettin Ökten'in anlam yüklü sohbeti, fikri dünyamıza derinlik ve ilham kattı. Kadınların emeğiyle şekillenen güçlü yarınlara olan inançla, birlik ve başarı dileklerimle."

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#Emine Erdoğan#AK Parti#MKYK

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