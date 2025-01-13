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Emine Erdoğan'dan 'Aile Yılı' paylaşımı

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#Emine Erdoğan#Aile Yılı#Aile Yılı Paylaşımı
Emine Erdoğandan Aile Yılı paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 19:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin, bu yüce değeri koruma ve yüceltme adına kıymetli bir adım olduğunu ifade etti.

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Emine Erdoğan, Aile Yılı'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Aile, sevginin ve huzurun temeli, bireyin özü, toplumun harcıdır. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, bu yüce değeri koruma ve yüceltme adına çok kıymetli bir adımdır. Aile Yılı'nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, nesiller arasında örülen bağları güçlendirmesini temenni ediyorum."

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#Emine Erdoğan#Aile Yılı#Aile Yılı Paylaşımı

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