Emine Erdoğan'dan 'Aile Yılı' paylaşımı

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Emine Erdoğan, Aile Yılı'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Aile, sevginin ve huzurun temeli, bireyin özü, toplumun harcıdır. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, bu yüce değeri koruma ve yüceltme adına çok kıymetli bir adımdır. Aile Yılı'nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, nesiller arasında örülen bağları güçlendirmesini temenni ediyorum."
Aile, sevginin ve huzurun temeli; bireyin özü, toplumun harcıdır.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 13, 2025
2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi, bu yüce değeri koruma ve yüceltme adına çok kıymetli bir adımdır.#AileYılı’nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, nesiller arasında örülen bağları… pic.twitter.com/6nVfK9ePyJ