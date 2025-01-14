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Emine Erdoğan'dan 'Aile Yılı' mesajı

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#Emine Erdoğan#Aile#Aile Yılı
Emine Erdoğandan Aile Yılı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 11:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ilan edilen 'Aile Yılı', hepimize kutlu olsun. Ailelerimizle güçlenen bir gelecek dileğiyle" dedi.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Aile Yılı Tanıtım Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ilan edilen 'Aile Yılı', hepimize kutlu olsun. Ailelerimizle güçlenen bir gelecek dileğiyle" ifadelerini kullandı. 

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#Emine Erdoğan#Aile#Aile Yılı

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