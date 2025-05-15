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Emine Erdoğan'dan Aile Günü paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Aile Günü#Sosyal Medya
Emine Erdoğandan Aile Günü paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 10:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi de bu bilinçle atılmış çok önemli bir adım. Uluslararası Aile Günü vesilesiyle bu anlamlı kararı bir kez daha vurguluyor, aile kurumunun her şartta korunmasını hayati bir görev olarak görüyorum.' dedi.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

Aile, bir milletin en sağlam kalesi; değerlerimizin kaynağı, karakterimizin aynasıdır.

Toplumu ayakta tutan sevgi, saygı ve sadakat önce ailede yeşerir. Aile güçlü olursa, toplum da dirençli olur.

Türkiye’nin yarınları, bugünün sağlam ailelerinde şekillenir.

2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi de bu bilinçle atılmış çok önemli bir adım. Uluslararası Aile Günü vesilesiyle bu anlamlı kararı bir kez daha vurguluyor, aile kurumunun her şartta korunmasını hayati bir görev olarak görüyorum.

Zira aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır. Her birimizin sorumluluğu, aile bağlarını yaşatmak ve güçlendirmektir.

Ailelerimizi hep birlikte koruyalım, birlikte büyütelim. Unutmamalıyız ki, Türkiye’nin gücü, ailelerin birliğinden doğar.

Emine Erdoğandan Aile Günü paylaşımı


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#Emine Erdoğan#Aile Günü#Sosyal Medya

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