Emine Erdoğan’dan Afrika günü mesajı

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‘Afrika Seyahatlerim’ adı altında bir kitabı da olan Emine Erdoğan mesajında, “Ziyaretlerimiz vesilesiyle, birbirinden zengin kültürler barındıran Afrika’nın bambaşka bir yüzüyle tanıştım. Yüzyıllar boyunca haksızlığa konu olmuş bu kıtada ‘öteki’ni değil, yakınlıkları keşfettim. İnsan sevgisinin sınırsızlığına tanık oldum. Tüm zorluklara rağmen yüzlerinden gülümsemenin eksilmediği candan insanlarına, bizi daima kardeşlikle karşıladıkları için şükran borçluyum. Dostluğumuzun baki olmasını diliyor, 25 Mayıs Afrika Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.