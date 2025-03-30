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Emine Erdoğan'dan ABD'deki programlarına ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Birleşmiş Milletler#ABD
Emine Erdoğandan ABDdeki programlarına ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 20:46

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Kurulunda "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmak üzere gittiği ABD'deki programlarından görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Geçmişten geleceğe, yerelden küresele uzanan New York yolculuğumuzu, derin dostluklar, içten paylaşımlar ve güçlü işbirlikleriyle taçlandırdık. İnsanlık ve ortak evimiz için katettiğimiz mesafenin, attığımız anlamlı adımların daha barışçıl ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmamıza vesile olmasını temenni ediyorum."

Paylaşımında, "#UluslararasıSıfırAtıkGünü" etiketini kullanan Emine Erdoğan, New York'ta katıldığı programlardan görüntülerin yer aldığı videoyu da paylaştı.

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#Emine Erdoğan#Birleşmiş Milletler#ABD

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