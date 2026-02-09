×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Dünya Sigara Bırakma Günü#Sigara Bağımlılığı
Emine Erdoğandan 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 13:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her bir bağımlılık, milyonlarca tutuklusu olan görünmez bir hapishanedir.

Bugün, dünyada 15 yaş üstü 1.3 milyar insan tütün bağımlısı olarak yaşamını sürdürüyor.

Küresel olarak yılda 7 milyon insan, sigara nedeniyle hayatını kaybediyor.

Bu tablo, yalnızca bireysel bir sağlık meselesi değil; toplumsal birçok sorunun temelinde yer alan derin bir gerçekliktir.

2026 Bağımsızlık Yılı’nda, insanı, aileyi, toplumu ve doğayı sessizce tüketen bu bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla güçlenmesini temenni ediyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Dünya Sigara Bırakma Günü#Sigara Bağımlılığı

BAKMADAN GEÇME!