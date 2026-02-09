Emine Erdoğan'dan 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü paylaşımı

Güncelleme Tarihi:
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Her bir bağımlılık, milyonlarca tutuklusu olan görünmez bir hapishanedir.
Bugün, dünyada 15 yaş üstü 1.3 milyar insan tütün bağımlısı olarak yaşamını sürdürüyor.
Küresel olarak yılda 7 milyon insan, sigara nedeniyle hayatını kaybediyor.
Bu tablo, yalnızca bireysel bir sağlık meselesi değil; toplumsal birçok sorunun temelinde yer alan derin bir gerçekliktir.
2026 Bağımsızlık Yılı’nda, insanı, aileyi, toplumu ve doğayı sessizce tüketen bu bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla güçlenmesini temenni ediyorum."
