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Emine Erdoğan'dan '81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye' programı paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#AK Parti#Kadın
Emine Erdoğandan 81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye programı paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 18:18

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen '81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye: Bize Özgü Sergisi Açılış Programı'na ilişkin paylaşım yaptı. 

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Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızın ev sahipliğinde düzenlenen '81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye: Bize Özgü Sergisi Açılış Programı'nda, maharetleriyle fark yaratan kadınlarımızla bir araya geldik. Ülkemizin 81 ilinden 81 sanatkâr ve zanaatkâr kadınımızın eserlerini buluşturan sergi, geleneksel sanatlarımızın çağdaş yorumları ve dijital imkânların kullanımıyla özgün bir seçki sunuyor. Her eser, onu meydana getiren hünerli ellerin ustalığı kadar hikâyesini ve Anadolu’nun kültürel zenginliğini de taşıyor. Tekniği, geleneği ve estetiği yaşatan kadınlarımız, bu kıymetli mirasın gelecek nesillere aktarılmasında da önemli bir rol üstleniyor. Kadın emeğinin gücünü ve değerini görünür kılan bu anlamlı buluşmaya katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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#Emine Erdoğan#AK Parti#Kadın

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