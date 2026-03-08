×
Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Kadınlar Günü mesajında şu ifadelere yer verdi: 

Tarihin sayfaları, kadınların sarsılmaz mücadelesiyle yazılmıştır.

Bugün ise bu mücadele, sesini daha gür çıkarıyor; bilimin, sporun, sağlığın, sanatın, siyasetin, ekonominin tam kalbinde, değişimin öncüsü olmaya devam ediyor.

Devletimiz, kadınlarımızın hayatın her alanında hak ettiği yeri alması için kararlılıkla çalışıyor.

Çünkü kadın güçlü olduğunda, aile de toplum da güçlü olur. Kadın varsa, yarın vardır.

Dün ve bugün, emeğiyle dünyayı değiştiren, ışığıyla yol gösteren tüm kadınlarımızın #DünyaKadınlarGünü’nü kutluyorum.

