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Emine Erdoğan'dan '6 Şubat' paylaşımı

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#Emine Erdoğan#6 Şubat#6 Şubat Depremi
Emine Erdoğandan 6 Şubat paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 10:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin birinci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, "Yürekten inanıyorum ki, ilk günden itibaren devlet-millet ele ele sürdürülen mücadele, depremden etkilenen şehirlerimizin de küllerinden yeniden doğmasına vesile olacak." dedi.

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bir yıl önce, Kahramanmaraş'ta sarsılan toprak, sadece binaları değil, kalplerimizi de yıktı.

Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk.

Bu zor süreçte, güzel ülkemizdeki her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın gönüllü iyilik neferine dönüşmesi en büyük tesellimiz oldu.

Yürekten inanıyorum ki, ilk günden itibaren devlet-millet ele ele sürdürülen mücadele, depremden etkilenen şehirlerimizin de küllerinden yeniden doğmasına vesile olacak.

Afette kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabır diliyorum.

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#Emine Erdoğan#6 Şubat#6 Şubat Depremi

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