Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımı

HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 10:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin, "O gün nasıl tek yürek olduysak, bugün de yıkılan şehirlerimizi omuz omuza ayağa kaldırıyoruz. Gönülden inanıyorum ki milletçe birlik oldukça, birbirimizin derdine şifa oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda üç yıl önce, 6 Şubat sabahı tarifsiz bir acıyla sarsıldıklarını belirtti.

Hayaller, yuvalar ve umutlar yıkılırken enkazdan yalnızca hüznün değil, asrın birlikteliğinin de yükseldiğine dikkati çeken Erdoğan, "#TürkiyeminGücüneBak" etiketini kullandığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Devletimizin ve milletimizin el ele verdiği bu zorlu süreçte tanımadığı bir can için nefesini tutan, lokmasını, duasını paylaşan tüm yüce gönüllerin varlığıyla yeniden umut dolduk. O gün nasıl tek yürek olduysak, bugün de yıkılan şehirlerimizi omuz omuza ayağa kaldırıyoruz. Gönülden inanıyorum ki milletçe birlik oldukça, birbirimizin derdine şifa oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum."

