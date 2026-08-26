Emine Erdoğan’dan 6. Lider Eşleri Zirvesi’ne mesaj

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Emine Erdoğan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska ev sahipliğinde düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi’ne yolladığı mesajda Türk toplumundaki dayanışmaya vurgu yaparak özetle şöyle dedi:

“Anadolu’da her imdat çağrısına kulak kesilen gönül dostları, insana kendini büyük bir güven çemberinin içinde hissettirir. Aidiyet duygusunu pekiştirir ve zor zamanlarda insanın insana yaslanabileceğini hatırlatır. İşte tüm bunlar, Türk toplumunun dayanıklılık altyapısını oluşturan değerlerdir. Biz, tarihimiz boyunca tüm çetin sınamaları bu güçlü toplumsal bağlarla göğüsledik. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini, dünya tarihinin en büyük afetleri arasında yer alan 6 Şubat Depremleri’nde yaşadık. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz o büyük yıkımın içinden yükselen destansı dayanışma ruhu, ‘insan insanın yurdudur’ anlayışımızın en güçlü tezahürlerinden biri oldu.

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Dört yılı aşkın süredir devam eden savaşta, Ukrayna halkının sergilediği birlik ve beraberlik de ağır sınamaları toplumsal dirençle atlatmanın en güncel örneklerinden biridir. Çocuklar eğitimlerini sürdürüyor, kadınlar hayatın her alanında sorumluluk üstleniyor ve Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor. Bu vesileyle, Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü’nün 35. yıldönümünü kutluyor, Ukrayna halkına barış, huzur ve esenlik diliyorum.”