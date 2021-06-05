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Haber Giriş: 05.06.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü paylaşımı

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Emine Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından Sabah gazetesinde yayımlanan bir röportajını paylaştı.

Emine Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün farkındalıklarımızı artırmaya vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, Sabah gazetesinden Pınar Yıldız Yüksel ile yaptığı "Tabiata yapılan kötü muamele ağırıma gidiyor" başlıklı röportajın linkine de yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan 5 Haziran Çevre Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 Haziran Çevre Günü mesajı

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