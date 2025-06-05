Emine Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Farkında mıyız?

Her yıl yaklaşık 11 milyon ton plastik atık, göllere, nehirlere, denizlere ulaşıyor.

Plastiklerin parçalanmasıyla oluşan mikroplastikler, gıdamıza, suyumuza, hatta soluduğumuz havaya sızıyor.

Yani farkında olmadan canımıza karışıyor.

Bugün bu vahim tabloya dur demezsek, veriler, yakın gelecekte çevreye sızan plastik miktarının %50 artacağını söylüyor.

İşte bu yüzden #SıfırAtık hareketi, sadece bir proje değil; farkındalığın, vicdan eksenli ve bilinçli bir insanlığın yol haritasıdır.

Tek yapmamız gereken; tamir ettirmek, dönüştürmek ve yeniden kullanmak.

5 Haziran Dünya Çevre Günü, hepimiz için bir milat olsun. Plastik kirliliğine karşı tek yürek mücadele edelim.

Toprağın diliyle konuşalım, suyun çağrısına kulak verelim. Farkında olanlardan olalım…

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Zira gelecek, farkındalıkla yeşerecek. farkında mısın