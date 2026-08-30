Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: İmkansızı mümkün kılan iradenin zaferi

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Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal mücadelemizi eşsiz bir kahramanlık destanıyla taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı yürekten kutluyorum. İmkansızı mümkün kılan bu sarsılmaz iradenin ve vatan sevgisinin, birlik içinde geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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