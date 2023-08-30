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Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

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#30 Ağustos#Emine Erdoğan#30 Ağustos Zafer Bayramı
Emine Erdoğandan 30 Ağustos mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 11:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos mesajında, "30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin yılmaz iradesinin ve kararlılığının göstergesi, vatanseverliğinin ve bağımsızlığa olan inancının bir eseridir. Yüreği vatan aşkıyla çarpan bir ulusun tüm dünyaya verdiği umut mesajıdır." dedi.

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Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin yılmaz iradesinin ve kararlılığının göstergesi, vatanseverliğinin ve bağımsızlığa olan inancının bir eseridir.

Yüreği vatan aşkıyla çarpan bir ulusun tüm dünyaya verdiği umut mesajıdır.

Bu zaferin ışığı altında, milletimizin yarınlara güvenle yürüyeceğine inanıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.

Bayramımız kutlu olsun"

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#30 Ağustos#Emine Erdoğan#30 Ağustos Zafer Bayramı

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