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Emine Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Gelecek nesillerin Türkiye Yüzyılı hedefleriyle yaşatacağına inanıyorum

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#Emine Erdoğan#29 Ekim#100Yil
Emine Erdoğandan 29 Ekim mesajı: Gelecek nesillerin Türkiye Yüzyılı hedefleriyle yaşatacağına inanıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 10:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda "Gelecek nesillerimizin bu kahramanlık ruhunu, birlik ve beraberlik içinde koruyarak, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle yaşatacağına yürekten inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

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Emine Erdoğan, sosyal medyadaki 29 Ekim paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Şanlı tarihimizin en görkemli sayfalarından biri olan 29 Ekim 1923, 100’üncü yılını kutluyor. 🇹🇷

Bir asır önce eşsiz bir zaferle kurulan Cumhuriyetimiz, büyük bir milletin, büyük bir iradenin, büyük bir fedakârlığın eseri.

Hepimiz için benzersiz bir gurur ve mutluluk vesilesi olan bugün, vatan sevdalısı bir milletin dirilişinin de yıl dönümü.

Gelecek nesillerimizin bu kahramanlık ruhunu, birlik ve beraberlik içinde koruyarak, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle yaşatacağına yürekten inanıyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.

 

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#Emine Erdoğan#29 Ekim#100Yil

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