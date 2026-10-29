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Emine Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı

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#Emine Erdoğan#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı#Kutlama
Emine Erdoğandan 29 Ekim mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 10:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

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Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

103 yıl önce, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadele, bugün her alanda daha da güçlenen Türkiye’nin temellerini oluşturdu.

Şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla, birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını yeni başarılarla taçlandırıyoruz.

Bu kıymetli mirasın, nesiller boyunca aynı inanç ve kararlılıkla yaşatılmasını diliyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 103. yıl dönümünü kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

Emine Erdoğandan 29 Ekim mesajı

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#Emine Erdoğan#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı#Kutlama

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