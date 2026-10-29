Emine Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı

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Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

103 yıl önce, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadele, bugün her alanda daha da güçlenen Türkiye’nin temellerini oluşturdu.

Şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla, birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını yeni başarılarla taçlandırıyoruz.

Bu kıymetli mirasın, nesiller boyunca aynı inanç ve kararlılıkla yaşatılmasını diliyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 103. yıl dönümünü kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.