×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#29 Ekim#Cumhuriyet Bayramı
Emine Erdoğandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2025 10:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Milletimizin var oluş iradesi, birlik ve dirayetle doğan büyük bir atılımın adıdır Cumhuriyet." ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milletimizin var oluş iradesi, birlik ve dirayetle doğan büyük bir atılımın adıdır Cumhuriyet. Küllerinden yeniden doğan bir milletin azmine, aklına ve cesaretine dayanan en kıymetli eseridir. Bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla ülkemizin her alanda yükselişine şahitlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin var oluş iradesi, birlik ve dirayetle doğan büyük bir atılımın adıdır Cumhuriyet. Küllerinden yeniden doğan bir milletin azmine, aklına ve cesaretine dayanan en kıymetli eseridir. Bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla ülkemizin her alanda yükselişine şahitlik ediyoruz. Bu kutlu yürüyüşün, gönül birliğimiz ve dayanışma ruhumuzla sürmesini diliyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#29 Ekim#Cumhuriyet Bayramı

BAKMADAN GEÇME!