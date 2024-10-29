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Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#29 Ekim#Cumhuriyet Bayramı
Emine Erdoğandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 10:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Her alanda yaptıkları yapacaklarının teminatı olan güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 101’inci yaşı kutlu olsun.

Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bayrağı #TürkiyeYüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz.

Ülkemizin gücünün ve kudretinin nişanesi başarılarımızı, nice yüzyıllar boyunca aynı inanç ve kararlılıkla sürdürebilmeyi temenni ediyorum.

Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklâl kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

Emine Erdoğandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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#Emine Erdoğan#29 Ekim#Cumhuriyet Bayramı

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