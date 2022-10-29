Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 99. yılında, dünyanın yükselen yıldızı bir Türkiye görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu büyük mirası, ilelebet payidar kılacağız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutu olsun! #TürkiyeYüzyılı"

Cumhuriyetimizin 99. yılında, dünyanın yükselen yıldızı bir Türkiye görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu büyük mirası, ilelebet payidar kılacağız.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. #Cumhuriyet Bayramımız kutu olsun! #TürkiyeYüzyılı 🇹🇷 pic.twitter.com/KEsAUGUvTM