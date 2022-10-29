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Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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#Emine Erdoğan#29 Ekim#Cumhuriyet Bayramı
Emine Erdoğandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 11:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 29 Ekim mesajında "Cumhuriyetimizin 99. yılında, dünyanın yükselen yıldızı bir Türkiye görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. "Cumhuriyetimizin 99. yılında, dünyanın yükselen yıldızı bir Türkiye görmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 99. yılında, dünyanın yükselen yıldızı bir Türkiye görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu büyük mirası, ilelebet payidar kılacağız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutu olsun! #TürkiyeYüzyılı"

 

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