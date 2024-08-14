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Emine Erdoğan'dan 23. yıl mesajı: AK Parti milletimizin desteği ile yeni yaşına merhaba diyor

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#Emine Erdoğan#AK Parti#AK Parti 2001
Emine Erdoğandan 23. yıl mesajı: AK Parti milletimizin desteği ile yeni yaşına merhaba diyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 10:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

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Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Çok uğraştı ama durduramadı: Anne öldü, çocuğu yaralandı

 Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor.

Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor.

AK Parti’nin 23’üncü yaşı, birlik ve beraberliğimizin simgesi olsun. Nice yıllara! 

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#Emine Erdoğan#AK Parti#AK Parti 2001

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