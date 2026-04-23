Emine Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 10:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili çocuklar, 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyor, her birinizi sevgiyle kucaklıyorum.

Unutmayın ki gökyüzündeki ay yıldızın parıltısı sizin azminizden, topraktaki bereket sizin neşenizden gelir.

Siz hayal kurdukça Türkiye daha da büyüyecek; siz çalıştıkça Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır.

Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun!

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 106’ncı açılış yıl dönümünü tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, deftere "Milletimizin iradesine sadakatten başka, başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hukukunu korumaktan ve güzel ülkemizi güçlü yarın nesillerin omuzlarında yükseltmekten asla vazgeçmeyeceğiz." notunu düştü.

