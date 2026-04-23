Emine Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, deftere "Milletimizin iradesine sadakatten başka, başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hukukunu korumaktan ve güzel ülkemizi güçlü yarın nesillerin omuzlarında yükseltmekten asla vazgeçmeyeceğiz." notunu düştü.