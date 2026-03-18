Emine Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

#Emine Erdoğan#18 Mart#Yıl Dönümü
Emine Erdoğandan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 10:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"18 Mart, bir milletin, küle dönmüş umutlarını kor bir inanca çevirip yeniden ayağa kalktığı gündür.

En karanlık anlarda bile kenetlenme ruhumuzu diri tutan bu irade, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Şanlı zaferin yıl dönümünü kutluyor, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.

Onların emaneti olan bu topraklar, bize düşen en büyük sorumluluk, en kıymetli mirastır. Mekânları cennet olsun."

#Emine Erdoğan#18 Mart#Yıl Dönümü

