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Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

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#Emine Erdoğan#15 Temmuz#Darbe Girişimi
Emine Erdoğandan 15 Temmuz paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 10:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, "O karanlık gecenin sabahına ulaşan aydınlık, milli iradenin, birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu kutlu direnişin kahramanlarının yürekleri, milletimizin sinesinde atmaya devam ediyor" dedi.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "O karanlık gecenin sabahına ulaşan aydınlık, milli iradenin, birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu kutlu direnişin kahramanlarının yürekleri, milletimizin sinesinde atmaya devam ediyor. Onların bıraktığı mukaddes emaneti, sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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#Emine Erdoğan#15 Temmuz#Darbe Girişimi

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