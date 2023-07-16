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Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#15 Temmuz#Türkiye Yüzyılı
Emine Erdoğandan 15 Temmuz paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 00:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, "15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir. Zaferin 7'nci yıl dönümünde, yurdun dört bir yanını kuşatan karanlığa ay gibi doğan Türkiye Yüzyılı kahramanlarımızı saygı ve minnetle andık" dedi.

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Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir. Zaferin 7'nci yıl dönümünde, yurdun dört bir yanını kuşatan karanlığa ay gibi doğan Türkiye Yüzyılı kahramanlarımızı saygı ve minnetle andık. Rabb'im, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Kadın, erkek her yaştan insanımızın, o gece korkusuzca tanklara göğsünü siper edişini unutmayacağız. Ülkemizi yenilmez kılan bu inanç ve zafer ruhunun ilelebet yaşamasını diliyorum.

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#Emine Erdoğan#15 Temmuz#Türkiye Yüzyılı

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