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Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu

#15 Temmuz#Emine Erdoğan#Twitter
Emine Erdoğandan 15 Temmuz mesajı: Her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle paylaştığı mesajında "Yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu. Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı" ifadelerini kullandı.

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Twitter'dan bir mesaj paylaşan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Kalkan diye yüreğini kuşanan milyonların yolu tankların önünde kesişti o gece. Yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu. Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı.

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatan uğruna verilen asil mücadeleyi asla unutmayacak, anısını daima yaşatacağız."

Emine Erdoğandan 15 Temmuz mesajı: Her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu

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#15 Temmuz#Emine Erdoğan#Twitter

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