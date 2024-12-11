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Emine Erdoğan'dan 15. Büyükelçiler Konferansı paylaşımı

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#Emine Erdoğan#Ankara#Sosyal Medya
Emine Erdoğandan 15. Büyükelçiler Konferansı paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 12:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın hayırlı olmasını dileyerek, "Büyükelçilerimizin ülkemizi başarıyla temsil eden çalışmalarının barış, işbirliği ve diplomasiye güç katmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında programa ilişkin videoya da yer veren Emine Erdoğan, "15. Büyükelçiler Konferansı'nın hayırlı olmasını diliyor, büyükelçilerimizin ülkemizi başarıyla temsil eden çalışmalarının barış, işbirliği ve diplomasiye güç katmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın Anadoludakiler Projesi sergisini ziyareti ve 15. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin detaylara yer verildi.

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#Emine Erdoğan#Ankara#Sosyal Medya

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